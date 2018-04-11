Департамент образования Москвы разъяснил вопросы по срокам школьных каникул

Департамент образования Москвы в связи с вопросами, возникающими у родителей, разъяснил вопрос о сроке школьных каникул — даты устанавливаются школой ежегодно с учетом преемственности традиций и уклада учреждения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления реализации государственной политики в сфере образования департамента образования Москвы Виктор Неумывакин.

«Сроки каникул устанавливаются школой с учетом производственного календаря, требований СанПинов, в соответствии с режимом обучения школы (традиционный или модульный). Календарный график учебного времени устанавливает школа самостоятельно. Календарный график школы должен в полной мере обеспечивать обязательный объем уроков, установленный стандартом и являющийся государственной гарантией», — сообщил В. Неумывакин.

Он также отметил, что для того, чтобы обеспечить в полном объеме право школьников на образование, учесть интерес семьи к дополнительным каникулярным дням в рамках учебного года, школа может использовать неучебные дни для организации уроков в соответствии со всеми нормами и правилами. «Таким образом, департамент устанавливает дату начала и рекомендует дату окончания учебного года (1 сентября и 31 мая). Школа самостоятельно устанавливает режим обучения и продолжительность дней каникул в пределах сроков каникулярного времени. Департамент определяет и финансирует государственное задание на получение образования каждого школьника. Школа обеспечивает выполнение государственного задания в полном объеме уроков и соблюдает гарантии права каждого ребенка на образование. Сроки каникул на следующий учебный год устанавливаются школой ежегодно и публикуются на официальном сайте школы до наступления летних каникул», — пояснил В. Неумывакин.