Ещё
Департамент образования Москвы разъяснил вопросы по срокам школьных каникул
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Департамент образования Москвы разъяснил вопросы по срокам школьных каникул 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Департамент образования Москвы в связи с вопросами, возникающими у родителей, разъяснил вопрос о сроке школьных каникул — даты устанавливаются школой ежегодно с учетом преемственности традиций и уклада учреждения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления реализации государственной политики в сфере образования департамента образования Москвы Виктор Неумывакин.
«Сроки каникул устанавливаются школой с учетом производственного календаря, требований СанПинов, в соответствии с режимом обучения школы (традиционный или модульный). Календарный график учебного времени устанавливает школа самостоятельно. Календарный график школы должен в полной мере обеспечивать обязательный объем уроков, установленный стандартом и являющийся государственной гарантией», — сообщил В. Неумывакин.
Он также отметил, что для того, чтобы обеспечить в полном объеме право школьников на образование, учесть интерес семьи к дополнительным каникулярным дням в рамках учебного года, школа может использовать неучебные дни для организации уроков в соответствии со всеми нормами и правилами. «Таким образом, департамент устанавливает дату начала и рекомендует дату окончания учебного года (1 сентября и 31 мая). Школа самостоятельно устанавливает режим обучения и продолжительность дней каникул в пределах сроков каникулярного времени. Департамент определяет и финансирует государственное задание на получение образования каждого школьника. Школа обеспечивает выполнение государственного задания в полном объеме уроков и соблюдает гарантии права каждого ребенка на образование. Сроки каникул на следующий учебный год устанавливаются школой ежегодно и публикуются на официальном сайте школы до наступления летних каникул», — пояснил В. Неумывакин.
Агентство «Москва»: последние новости
Рособрнадзор опроверг информацию о переносе сроков ЕГЭ по математике и русскому языку в основной период Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения России и Южной Осетии о взаимном признании образования Механизмы прогнозирования заболеваемости учеников могут начать внедрять в школах Москвы в 2019 г.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1051
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии397
Первые кадры с места крушения Ил-7675
Медведев анонсировал отставку правительства234
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров173
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
00:35
Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире
Происшествия
07:10
Медведев призвал создать новую систему госконтроля
Политика
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
04:55
Более тысячи пар поженятся в мае
Новости Москвы Общество
01:11
В обменниках начала заканчиваться валюта
Личный счет
00:28
Собянин обратился с призывом к москвичам
Новости Москвы
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение