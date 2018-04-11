Департамент образования Москвы разъяснил вопрос о сроке каникул в школах

Виктор Неумывакин. Родителям московских школьников, которые задают вопросы о сроках каникул на следующий учебный год, следует знать, что эти сроки устанавливаются школой ежегодно с учетом преемственности традиций и уклада образовательного учреждения, сообщил РИАМО в среду начальник управления реализации государственной политики в сфере образования департамента образования города Москвы

Ранее родители учащихся московских школ попросили власти столицы изменить принятый на 2018-2019 учебный год график модульных каникул на более удобный — 5:1. Москвичи недовольны тем, что на будущий учебный год сроки каникул были сильно сокращены и начинаются с середины рабочей недели.

«Сроки каникул устанавливаются школой с учетом производственного календаря, требований СанПиНов, в соответствии с режимом обучения школы (традиционный или модульный). Календарный график учебного времени устанавливает школа самостоятельно. Календарный график школы должен в полной мере обеспечивать обязательный объем уроков, установленный стандартом и являющийся государственной гарантией», — сказал Неумывакин.

Так как много вопросов касалось именно календаря каникул, департамент уточнил сроки, в которые школа может устанавливать каникулы, в таком количестве дней, который соответствует сложившемуся школьному укладу и традициям.

Для того, чтобы обеспечить в полном объеме право школьников на образование, учесть интерес семьи к дополнительным каникулярным дням в рамках учебного года, школа может использовать неучебные дни для организации уроков в соответствии со всеми нормами и правилами.

«Таким образом, департамент устанавливает дату начала и рекомендует дату окончания учебного года (1 сентября и 31 мая). Школа самостоятельно устанавливает режим обучения и продолжительность дней каникул в пределах сроков каникулярного времени. Департамент определяет и финансирует государственное задание на получение образования каждого школьника. Школа обеспечивает выполнение государственного задания в полном объеме уроков и соблюдает гарантии права каждого ребенка на образование», — подчеркнул Неумывакин.

Сроки каникул на следующий учебный год устанавливаются школой ежегодно и публикуются на официальном сайте школы до наступления летних каникул, заключил он.