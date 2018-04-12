Более 34 тыс. школьников Москвы участвовали в проекте «Профессиональная среда» в 2017-2018 учебном году

Более 34 тыс. московских школьников приняли участие в проекте «Профессиональная среда» в 2017-2018 учебном году. Об этом журналистам сообщил инициатор проекта, директор колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 Константин Афонин

«540 мероприятий и более 34 тыс. человек — та цифра, которая была достигнута с сентября по март. Это реально действующие школьники, которые прошли через эту площадку», — подчеркнул К. Афонин.

Он также рассказал о популярных направлениях проекта. «Наиболее популярной стала сфера услуг. Это повара, официанты, все что касается парикмахерского искусства и так далее. На втором месте — творчество и дизайн. И дальше равномерное распределение по всем отраслям», — добавил К. Афонин.