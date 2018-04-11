Может ли школа вносить коррективы в учебные программы?

По сообщениям наших читателей в некоторых образовательных учреждениях округа педагоги начальной школы работают по экспериментальным программам.

Можно ли вносить в них коррективы, или вообще менять на другие, если, к примеру, результаты итогового тестирования окажутся ниже ожидаемых?— спрашивает Елена Власова из района Внуково

Учитель, анализируя результаты независимой оценки образовательных достижений своих воспитанников, может увеличивать количество часов на изучение отдельных тем, если считает это необходимым. Сегодня педагоги обладают свободой в выборе образовательных технологий и методик.

Школа самостоятельно разрабатывает образовательные программы в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФОГС). По решению педагогического совета в программу могут быть внесены изменения, не нарушающие основных требований.

За образовательной организацией закреплено право самостоятельно выбирать учебники из числа входящих в федеральный перечень, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ, и осуществляют их закупку за счет средств государственной субсидии. Одним словом, все в руках школы. Только школе решать, за какой программой будущее.

Сегодня в школу приходят молодые специалисты— энергичные, позитивно настроенные работники, предлагающие новые идеи и соответственно новые методики. Напомню, что только в сентябре 2017 года в школах Западного административного округа свою трудовую деятельность начали почти 140 молодых учителей.