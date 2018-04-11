Может ли школа вносить коррективы в учебные программы? 

По сообщениям наших читателей в некоторых образовательных учреждениях округа педагоги начальной школы работают по экспериментальным программам.
Можно ли вносить в них коррективы, или вообще менять на другие, если, к примеру, результаты итогового тестирования окажутся ниже ожидаемых?— спрашивает Елена Власова из района Внуково
Руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина:
Учитель, анализируя результаты независимой оценки образовательных достижений своих воспитанников, может увеличивать количество часов на изучение отдельных тем, если считает это необходимым. Сегодня педагоги обладают свободой в выборе образовательных технологий и методик.
Школа самостоятельно разрабатывает образовательные программы в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФОГС). По решению педагогического совета в программу могут быть внесены изменения, не нарушающие основных требований.
За образовательной организацией закреплено право самостоятельно выбирать учебники из числа входящих в федеральный перечень, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ, и осуществляют их закупку за счет средств государственной субсидии. Одним словом, все в руках школы. Только школе решать, за какой программой будущее.
Сегодня в школу приходят молодые специалисты— энергичные, позитивно настроенные работники, предлагающие новые идеи и соответственно новые методики. Напомню, что только в сентябре 2017 года в школах Западного административного округа свою трудовую деятельность начали почти 140 молодых учителей.