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Прокурор уличил катав-ивановскую школу искусств в принудительном сборе пожертвований
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Прокурор уличил катав-ивановскую школу искусств в принудительном сборе пожертвований 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Городская прокуратура провела проверку по обращению на нарушение прав учащихся на бесплатность образования в Муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Катав-Ивановская детская школа искусств». Установлено, что для реализации образовательных услуг с родителями заключаются договоры об оказании образовательных услуг. Форма договора разработана в учреждении и одинакова для всех потребителей услуг. Вышеуказанный договор содержит пункт, возлагающий на потребителя обязанность по оказанию помощи в развитии материально-технической базы МКОУДО «Катав-Ивановская ДШИ» в форме добровольных пожертвований, устанавливаемых родительским комитетом ежегодно. Директор образовательного учреждения лишает такие пожертвования добровольности, потребители обязаны вносить такие платежи.
Таким образом, любое принуждение к благотворительной помощи, в том числе с установлением способа, размеров, целей, порядка использования противоречит требованиям законодательства. Городским прокурором руководителю Управления культуры Администрации Катав–Ивановского муниципального района внесено представление об устранении нарушений, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
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