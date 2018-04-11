Школа №771 Дмитровского района участвует в проекте «Московское долголетие»

ГБОУ Школа №771 включилась в проект «Московское долголетие». На базе школы проходят занятия «С компьютером — на ты!».

Слушатели старшего поколения учатся работать на компьютере, познают азы поиска информации в сети, знакомятся с отправкой «необычных» писем — электронных.

Программа занятий поможет освоить компьютер, мобильные приложения, интернет, чтобы находить необходимую информацию, делать покупки, или совершать платежи не выходя из дома, пользоваться городскими электронными услугами, общаться с родственниками и знакомыми онлайн.

Проект «Московское долголетие» для москвичей старшего возраста направлена на укрепление здоровья, получения новых знаний, умений, творческое развитие. Спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы в каждом районе города — в программу войдут самые востребованные направления. Все занятия проводятся бесплатно.