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Московский международный салон образования — 2018
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Московский международный салон образования — 2018 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Московский международный салон образования (ММСО) — главное мероприятие в сфере образования в России, организует его Министерство образования и науки РФ.
Сюда можно приходить всей семьей. Родители смогут выбрать подходящие курсы и школу для ребенка, школьники пройдут программу профориентации, выпускники узнают, какие навыки им пригодятся в будущем, а пожилые люди поймут, есть ли у них шанс на хорошую работу.
Также на выставке можно будет узнать все про новые возможности в сфере образования — как получить образование не только в России, но и в других странах. В общем, будет полная информация про лучшие школы, ВУЗы, курсы и образовательные проекты, причем расскажут и про государственные, и про частные заведения.
Главная тема ММСО-2018 — «Новая экосистема образования». В этом году деловая программа и выставочное пространство Салона разделены на 7 тематических кластеров: «Государственная политика», «Дошкольное образование», «Общее образование», «Среднее профессиональное образование», «Высшее образование», «Дополнительное образование», «Инклюзивное образование».
Вход на все мероприятия свободный. ММСО пройдет в 75 павильоне ВДНХ. Подробности программы и информацию обо всех мероприятиях можно посмотреть тут.
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