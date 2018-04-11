Московский международный салон образования — 2018

Сюда можно приходить всей семьей. Родители смогут выбрать подходящие курсы и школу для ребенка, школьники пройдут программу профориентации, выпускники узнают, какие навыки им пригодятся в будущем, а пожилые люди поймут, есть ли у них шанс на хорошую работу.

Также на выставке можно будет узнать все про новые возможности в сфере образования — как получить образование не только в России, но и в других странах. В общем, будет полная информация про лучшие школы, ВУЗы, курсы и образовательные проекты, причем расскажут и про государственные, и про частные заведения.

Главная тема ММСО-2018 — «Новая экосистема образования». В этом году деловая программа и выставочное пространство Салона разделены на 7 тематических кластеров: «Государственная политика», «Дошкольное образование», «Общее образование», «Среднее профессиональное образование», «Высшее образование», «Дополнительное образование», «Инклюзивное образование».

Вход на все мероприятия свободный. ММСО пройдет в 75 павильоне ВДНХ. Подробности программы и информацию обо всех мероприятиях можно посмотреть тут.