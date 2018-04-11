Ученики школы № 17 приняли участие в конференции «Наука для жизни» 

В пяти секциях конференции были показаны проекты и исследования учеников школы № 17. Всего на конференции было представили 268 докладов. Наиболее популярными направлениями работ в этом году стали теоретические и фундаментальные исследования.
По итогам первого дня конференции проект нашей школьницы Марины Г. «Визуализация адгезии CHO клеток на носителе, с помощью химерного белка TibP-PDGFR» стал призером (руководитель проекта учитель химии Н. М. Авнет).
А еще пять проектов школы получили сертификаты участников.
Напомним, что в рамках проекта наша школа сотрудничает с институтами Российской Академии наук: ИКТИ РАН, ИКИ РАН, ИБХ РАН и ИХФ РАН. Сотрудники институтов являются научными консультантами школьных исследовательских проектов, проводят семинары для учеников и педагогов, организовывают занятия для школьников в лабораториях институтов.