Лекцию о здоровом питании прочли школьникам в Рязанском

Лекцию «Азбука питания» провели для учеников пятых и шестых классов

школы №2090 имени Паперника в Рязанском. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Во время лекции детей ознакомили с режимом и правилами здорового питания. Для девочек из шестых классов был проведен семинар «Формирование положительного отношения к своей внешности». Лектор, кандидат медицинских наук Людмила Боброва, смогла интересно преподнести материал и заинтересовать обучающихся, — сообщил представитель школы.

Напомним, что школа №2090 имени Паперника расположена по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)