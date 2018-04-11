Самарские школы хотят перевести на пятидневку

В 2018 году в Самарской области стартует строительство 8 школ. Деньги на эти цели выделили федеральные власти — около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров.

— План до 2025 года построить 20 школ. Это позволит постепенно перевести учеников на односменный режим обучения, — сказал Дмитрий Азаров , выступая с посланием к жителям, депутатам и чиновникам.

Сейчас многие школы в Самаре и области переполнены. Например, в школе № 176, здание которой рассчитано на 816 мест, учатся 1300 человек. В будущем году число учеников может вырасти еще. Аналогичная обстановка сложилась и в Крутых Ключах.

Но параллельно с решением этой проблемы региональные власти решили проработать переход школ на пятидневный режим обучения.