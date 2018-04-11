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Самарские школы хотят перевести на пятидневку
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Самарские школы хотят перевести на пятидневку 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В 2018 году в Самарской области стартует строительство 8 школ. Деньги на эти цели выделили федеральные власти — около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров.
— План до 2025 года построить 20 школ. Это позволит постепенно перевести учеников на односменный режим обучения, — сказал Дмитрий Азаров, выступая с посланием к жителям, депутатам и чиновникам.
Сейчас многие школы в Самаре и области переполнены. Например, в школе № 176, здание которой рассчитано на 816 мест, учатся 1300 человек. В будущем году число учеников может вырасти еще. Аналогичная обстановка сложилась и в Крутых Ключах.
Но параллельно с решением этой проблемы региональные власти решили проработать переход школ на пятидневный режим обучения.
— Много предложений звучало. Но нет финансового обоснования. Минобр должен подготовить его. Важно не наделать ошибок, чтобы этот переход не сказался на качестве образования и зарплате учителей из-за уменьшения нагрузки, — заявил Дмитрий Азаров.
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