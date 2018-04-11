В российских школах предлагают ввести индивидуальное обучение

Предполагается, что обучение по индивидуальным программам позволит лучше раскрыть возможности каждого школьника.

К 2024 году в российских школах будут обучать по индивидуальным программам, сообщается в докладе Центра стратегических инициатив «Стратегия развития страны 2018-2024», поступившего в распоряжение «КВ». По мнению Центра, такой подход позволит раскрыть таланты каждого учащегося,

У всех детей — свои таланты и свои особенности. Обучение по индивидуальным программам позволит лучшим образом раскрыть возможности каждого школьника,

— говорится в докладе.

Помогать в определении потребностей конкретного ребенка будут школьные психологи, число которых, по словам авторов доклада, серьезно увеличится. Составители стратегии омечают, что в будущем школьники освоят базовую современную грамотность: технологическую, финансовую, цифровую, предпринимательскую и правовую.