Ученики и педагоги школы № 17 приняли участие в работе научно-практической конференции «Наука для жизни»

В этом году мероприятие прошло в Институте общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова в рамках реализации городского проекта «Академический класс в московской школе».

В пяти секциях конференции были показаны проекты и исследования учеников школы № 17. Всего на конференции было представили 268 докладов. Наиболее популярными направлениями работ в этом году стали теоретические и фундаментальные исследования (49 работ), информационные технологии (25 докладов) и биотехнологии (21 работа).

Напомним, что в рамках проекта наша школа сотрудничает с институтами Российской Академии наук: ИКТИ РАН, ИКИ РАН, ИБХ РАН и ИХФ РАН. Сотрудники институтов являются научными консультантами школьных исследовательских проектов, проводят семинары для учеников и педагогов, организовывают занятия для школьников в лабораториях институтов.

По итогам первого дня конференции проект нашей школьницы Марины Г. «Визуализация адгезии CHO клеток на носителе, с помощью химерного белка TibP-PDGFR» стал призером (руководитель проекта учитель химии

Н. М. Авнет).

А еще пять проектов школы получили сертификаты участников:

Панкрата П. «Влияние авиаперелетов на здоровье человека» (руководитель проекта учитель биологии Н. М. Басанова), Екатерины Ж., Никиты С. «Дополненная реальность на уроках физики» (руководитель проекта учитель физики Е. В. Стаметова), Артема Р. «Экоспецназ XXI века» (руководитель проекта учитель физкультуры Г. А. Васенин), Виктории В. «Исследование взаимодействия с липосомами гетеродимерной фосфолипазы А2 из яда гадюки Никольского » (руководитель проекта учитель биологии Н. М. Басанова), Ромиза М. «Влияние электромагнитных излучений на организм человека» (руководитель проекта учитель химии Н. А. Платонова).

Эти проекты лишь часть научных исследований, над которыми трудятся старшеклассники школы. Полученные в ходе подготовки и участия в конференции навыки помогут школьникам освоить последние достижения современной науки, а также получить опыт общения в научной среде и сформировать представления о профессии ученого.

Спасибо нашим учителям и научным консультантам за помощь старшеклассникам в подготовке проектов, за творческий подход и терпение.