Савелкинские школьники на каникулах разгадывали «Шарады Немо»

В школе №854 в районе Савелки на минувшей неделе прошел квест под названием «Шарады Немо». Участниками увлекательной игры стали шестиклассники образовательного комплекса 6-го микрорайона, а также команды школ № 609 и 1557.

Мероприятие было организовано совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних района Савёлки и ГБУ «Талисман» в рамках межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В роли аниматоров выступили активисты ученического самоуправления школы № 854 и корреспонденты школьного пресс-центра «Зазеркалье». Школьникам пришлось немало потрудиться, чтобы выполнить непростые задания квеста и получить заветный результат. Победили, как всегда, самые дружные и сплоченные.