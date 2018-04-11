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Савелкинские школьники на каникулах разгадывали «Шарады Немо»
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Савелкинские школьники на каникулах разгадывали «Шарады Немо» 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
В школе №854 в районе Савелки на минувшей неделе прошел квест под названием «Шарады Немо». Участниками увлекательной игры стали шестиклассники образовательного комплекса 6-го микрорайона, а также команды школ № 609 и 1557.
Мероприятие было организовано совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних района Савёлки и ГБУ «Талисман» в рамках межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В роли аниматоров выступили активисты ученического самоуправления школы № 854 и корреспонденты школьного пресс-центра «Зазеркалье». Школьникам пришлось немало потрудиться, чтобы выполнить непростые задания квеста и получить заветный результат. Победили, как всегда, самые дружные и сплоченные.
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