Лучшие педагоги Костромы: полный список 

В Костроме подвели итоги муниципального конкурса педагогического мастерства и наградили лучших учителей, сообщает пресс-служба городской администрации.
В МЦ «Пале», где прошла церемония награждения, собрались участники, руководители школ и чиновники. Вручал призы глава администрации Костромы Виктор Емец. Конечно же, главной номинацией была «Учитель», и победила в ней Оксана Шукаева — учитель истории и обществознания в школе № 6.
А мы публикуем полный список лучших учителей Костромы.
Номинация «Учитель»
1 место
Шукаева Оксана Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6»
2 место
Булатова Ксения Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №29»
3 место
Парфёнова Елена Сергеевна, учитель математики МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №35»
3 место
Котанова Мария Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №30»
Номинация «Педагогический дебют»
1 место
Мухина Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ города Костромы «Лицей №41»
1 место
Золотченко Александр Александрович, учитель физической культуры МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6»
2 место
Филиппова Алена Андреевна, учитель изобразительного искусства МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №30»
3 место
Мельников Владимир Олегович, учитель технологии МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №29»
3 место
Сачек Антон Сергеевич, учитель физической культуры МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №27»
Учреждения дополнительного образования
1 место
Соболева Екатерина Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО города Костромы «Дом детского творчества „Жемчужина“»
2 место
Седова Кристина Эдуардовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский центр „АРС“»
Номинация «Мой классный — самый классный»
1 место
Александрова Ольга Владимировна, классный руководитель МБОУ города Костромы «Гимназия №1»
2 место
Сергеева Надежда Владимировна, классный руководитель МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №29»
3 место
Гусева Анна Юрьевна, классный руководитель МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №24»
Номинация «Педагог-дошкольник»
1 место
Казарина Екатерина Сергеевна, воспитатель МБДОУ города Костромы «Детский сад №1»
2 место
Питенина Ольга Валериевна, воспитатель МБДОУ города Костромы «Детский сад №28»
3 место
Смирнова Надежда Борисовна, воспитатель МБДОУ города Костромы «Детский сад №28»
Номинация «Тренер-преподаватель, тренер»
1 место
Шостак Александр Валентинович, тренер МБУ города Костромы «Спортивная школа №2»
2 место
Лебедев Олег Юрьевич, тренер МБУ города Костромы «Спортивная школа №5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова»
3 место
Колобов Борис Алексеевич, тренер МБУ города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа №1»
3 место
Кононенко Евгений Романович, тренер-преподаватель МБУ города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа №10»
Номинация «Библиотека — сердце школы»
1 место
Бабошина Елена Юрьевна, заведующий библиотечно-информационным центром МБОУ города Костромы «Гимназия №28»
2 место
Скрябина Елена Анатольевна, заведующий библиотечно-информационным центром МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №29»
3 место
Щемелева Нина Валерьевна, заведующий библиотекой МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №18»