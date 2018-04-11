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В Волгоградской области работодатели определяют потребности в кадрах
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В Волгоградской области работодатели определяют потребности в кадрах 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Работодатели Волгоградской области обозначат потребности региона в необходимых кадрах на ближайшие семь лет.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, эти данные учтут при приеме абитуриентов в образовательные учреждения, а также при предоставлении дополнительного образования безработным.
Всего в перечень включено более 1 800 работодателей, из которых 167 реализуют инвестиционные проекты, 633 — занимаются сельским хозяйством; 313 — обрабатывающим производством; 259 человек работают в сфере торговли; 227 — в образовании.
По данным облкомтруда, в настоящее время анкету работодателя дополнили еще 39 направлениями по подготовке кадров в профтехучилищах, такими как строительство, информатика и вычислительная техника, машиностроение и другими. Эти меры, отметили в комитете, способствуют преодолению дисбаланса между реальными потребностями рынка труда и предложениями образовательной сферы, а также обеспечении работодателей необходимыми специалистами.
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