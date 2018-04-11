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Студенты ЮУрГУ приглашают гостей на День космонавтики
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Студенты ЮУрГУ приглашают гостей на День космонавтики 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Уже завтра, 12 апреля, в Южно-Уральском государственном университете пройдет яркий праздник, посвященный Дню космонавтики. В холле вуза гости и зрители увидят интересный фильм о нашей планете и даже смогут почувствовать, что такое взлет и посадка.
— Студенты презентуют свои планеты, а потом покажут свои знания в рамках тематических конкурсов «Взлет», «Преодоление потоков воздуха», «Полет с посадкой» и «Строительство на планете», — сообщают в студенческом совете университета.
Гости праздника смогут проверить свои знания о космосе, принять участие в конкурсе по рисованию с закрытыми глазами космических пришельцев и сделать памятное фото в стилизованной космозоне. Победителям конкурсов вручат призы и памятные сувениры.
Празднование Дня космонавтики в ЮУрГУ начнется 12 апреля в 13.00.
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