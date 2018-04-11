ЦСР предложил ввести в школах уроки предпринимательства 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В российских школах до 2024 года должны появиться уроки, на которых научат открывать и вести свой бизнес, сообщается в докладе Центра стратегических инициатив «Стратегия развития страны 2018-2024», поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Школьники смогут по желанию учиться открывать и вести свой бизнес на уроках предпринимательства. Как школьные, так и университетские образовательные программы будут нацелены на решение нестандартных задач", — сказано в докладе.
Подобные факультативы, по словам авторов доклада, должны появиться также в вузах и колледжах РФ.