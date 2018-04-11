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Школьники посетили редакцию газеты «Вечерняя Москва»
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Школьники посетили редакцию газеты «Вечерняя Москва» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
10 апреля на экскурсию в редакцию газеты «Вечерняя Москва» пришли школьники и студенты, планирующие связать свое будущее с журналистикой.
Ребятам из школы журналистики Центра «Радость», школы журналистики и ораторского мастерства «Сила слов» и АНО по развитию школьной журналистики «Школьный пресс-центр» показали процесс производства газеты, а также познакомили с работой отдела сетевого телевидения и сайта издания.
Мастер-класс об особенностях работы журналиста в современном мире для ребят провел главный редактор издания Александр Куприянов.
— Главное качество для журналиста — это любопытство, — сказал он. Журналист должен быть многозадачным — уметь не только писать заметки, но и выступать в прямом эфире, снять фото и видео и оперативно передать в редакцию, и вместе с этим обладать авторской интонацией. Поэтому перед нашими корреспондентами мы ставим разные задачи, чтобы они учились работать в меняющихся условиях.
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