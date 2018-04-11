В Китае откроется филиал подготовительного отделения БГТУ им. В. Г. Шухова

Ректор опорного университета региона БГТУ им. В. Г. Шухова, профессор Сергей Глаголев провел рабочую встречу с делегацией юридической фирмы BEIJING DHH LAW FIRM ( Китай ).

Гости из Поднебесной, во главе с председателем собрания партнеров юридической корпорации DHH, заместителем председателя ассоциации средних и малых предприятий г-ном Луан Шаоху познакомились с инновационной инфраструктурой университета, осмотрели лаборатории Центра высоких технологий, спортивные объекты вуза.

В ходе рабочей встречи стороны наметили пути потенциального сотрудничества, летней языковой школы по программе «Учёба+отдых». Уникальность проекта заключается в том, что участники летней школы получат возможность в короткие сроки усовершенствовать навыки владения русским языком, познакомиться с русскими культурными традициями, особенностями русского менталитета, а также пообщаться со своими сверстниками из разных стран мира.

Также стороны обсудили открытие в Китае филиала подготовительного факультета для иностранных студентов БГТУ им. В. Г. Шухова.