В Китае откроется филиал подготовительного отделения БГТУ им. В. Г. Шухова 

Ректор опорного университета региона БГТУ им. В. Г. Шухова, профессор Сергей Глаголев провел рабочую встречу с делегацией юридической фирмы BEIJING DHH LAW FIRM (Китай).
Гости из Поднебесной, во главе с председателем собрания партнеров юридической корпорации DHH, заместителем председателя ассоциации средних и малых предприятий г-ном Луан Шаоху познакомились с инновационной инфраструктурой университета, осмотрели лаборатории Центра высоких технологий, спортивные объекты вуза.
В ходе рабочей встречи стороны наметили пути потенциального сотрудничества, летней языковой школы по программе «Учёба+отдых». Уникальность проекта заключается в том, что участники летней школы получат возможность в короткие сроки усовершенствовать навыки владения русским языком, познакомиться с русскими культурными традициями, особенностями русского менталитета, а также пообщаться со своими сверстниками из разных стран мира.
Также стороны обсудили открытие в Китае филиала подготовительного факультета для иностранных студентов БГТУ им. В. Г. Шухова.
— Это позволит молодым абитуриентом из Китая сразу же по приезду в Белгород приступать к освоению учебной программы по избранной специальности в «Технологе». Также мы обсудили возможные двусторонние бизнес-проекты, в частности работу с бизнес-инкубатором, — прокомментировал проректор по международной деятельности, профессор Руслан Лесовик.