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В России к 2024 году появятся программы профпереподготовки пенсионеров
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В России к 2024 году появятся программы профпереподготовки пенсионеров 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В России к 2024 году появятся специальные программы профессиональной переподготовки для пенсионеров и другого неработающего населения, сообщается в докладе Центра стратегических инициатив «Стратегия развития страны 2018-2024», поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Для неработающего населения, включая пенсионеров, будут созданы программы обновления профессиональных навыков, сотрудники социальных служб будут помогать им с трудоустройством", — пишут авторы доклада.
В стратегии сказано, что в течение всей жизни россияне смогут получать дополнительное профессиональное образование и новые навыки на базе вузов, колледжей и других образовательных центров.
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