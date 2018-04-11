В России к 2024 году появятся программы профпереподготовки пенсионеров

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . В России к 2024 году появятся специальные программы профессиональной переподготовки для пенсионеров и другого неработающего населения, сообщается в докладе Центра стратегических инициатив «Стратегия развития страны 2018-2024», поступившего в распоряжение РИА Новости.

"Для неработающего населения, включая пенсионеров, будут созданы программы обновления профессиональных навыков, сотрудники социальных служб будут помогать им с трудоустройством", — пишут авторы доклада.

В стратегии сказано, что в течение всей жизни россияне смогут получать дополнительное профессиональное образование и новые навыки на базе вузов, колледжей и других образовательных центров.