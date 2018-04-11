В Приморье закрыли две группы детсада из-за превышения содержания радона

Две группы в детском саду №36 в Находке приостановили работу из-за повышенного уровня радона, рассказала РИА Новости заведующая учреждения Ольга Сендер.

По информации РИА "Восток-Медиа", одна из мам пожаловалась, что ее ребенок потерял почти все волосы на голове. Радон — радиоактивный газ без цвета и запаха, может представлять опасность для жизни.