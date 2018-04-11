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В Приморье закрыли две группы детсада
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В Приморье закрыли две группы детсада из-за превышения содержания радона 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / dmitrimaruta
Две группы в детском саду №36 в Находке приостановили работу из-за повышенного уровня радона, рассказала РИА Новости заведующая учреждения Ольга Сендер.
По информации РИА "Восток-Медиа", одна из мам пожаловалась, что ее ребенок потерял почти все волосы на голове. Радон — радиоактивный газ без цвета и запаха, может представлять опасность для жизни.
"Закрыты у нас две группы из-за превышения радона. Мы выполним все предписания для устранения проблемы. К нам никто из родителей не обращался, что у ребенка выпадали волосы", — рассказала собеседница агентства.
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