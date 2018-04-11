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Виктор Сойфер: «Мне близка позиция Дмитрия Азарова по развитию университетов»
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Виктор Сойфер: «Мне близка позиция Дмитрия Азарова по развитию университетов» 

Волга Ньюс 52 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
«Мне близка позиция Дмитрия Азарова относительно развития университетов как центров науки и инноваций. С одной стороны, можно порадоваться, что в области есть национальный исследовательский университет и несколько опорных вузов. С другой стороны — отдача, которую мы получаем от них, не пропорциональна ожиданиям», — считает президент Самарского университета, председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер.
Причина создавшейся ситуации в недоработках самих вузов, а также в тех барьерах, которые мешают продвижению научного результата на рынок, считает он.
"Для примера приведу Сколковский институт науки и технологий. Для того чтобы эта научно-образовательная структура эффективно работала, было принято порядка тысячи корректировок к нормативным актам. У нас же многие вещи запрещены. Мы находимся в таком правовом поле, которое в принципе затрудняет продвижение научных разработок на рынке. И это предстоит решить в ближайшем будущем", — заявил Виктор Сойфер.
Он также поддержал позицию главы региона по поводу авиационно-космической промышленности области.
"Действительно, традиционные отрасли сегодня недостаточно дееспособны. Практически нет гражданской авиации, малоактивно направление космических аппаратов. Впрочем, это зависит не только от представителей отрасли, но и от той политики, которую проводит Роскосмос", — отметил председатель Общественной палаты.
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