Виктор Сойфер: «Мне близка позиция Дмитрия Азарова по развитию университетов»

«Мне близка позиция Дмитрия Азарова относительно развития университетов как центров науки и инноваций. С одной стороны, можно порадоваться, что в области есть национальный исследовательский университет и несколько опорных вузов. С другой стороны — отдача, которую мы получаем от них, не пропорциональна ожиданиям», — считает президент Самарского университета, председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер

Причина создавшейся ситуации в недоработках самих вузов, а также в тех барьерах, которые мешают продвижению научного результата на рынок, считает он.

"Для примера приведу Сколковский институт науки и технологий. Для того чтобы эта научно-образовательная структура эффективно работала, было принято порядка тысячи корректировок к нормативным актам. У нас же многие вещи запрещены. Мы находимся в таком правовом поле, которое в принципе затрудняет продвижение научных разработок на рынке. И это предстоит решить в ближайшем будущем", — заявил Виктор Сойфер.

Он также поддержал позицию главы региона по поводу авиационно-космической промышленности области.