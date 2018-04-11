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Юрий Вашукевич назначен ректором Иркутского аграрного университета
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Юрий Вашукевич назначен ректором Иркутского аграрного университета 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Новым ректором Иркутского Государственного аграрного университета (ГАУ) назначен Юрий Евгеньевич Вашукевич, временно исполнявший обязанности ректора с 7 ноября 2016 года. Приказ об этом 10 апреля подписан Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Напомним, Юрий Вашукевич уже возглавлял данный вуз — с апреля 2007 г. по август 2011 г.
Досье:
Вашукевич Юрий Евгеньевич, родился в 1966 году в г. Белая Церковь, Киевской области.
В 1988 году окончил факультет охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института по специальности биолог-охотовед.
В 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат экономических наук, в 2007 году присвоено учёное звание доцент.
Прошёл трудовой путь от ассистента (1988 г.) до заведующего кафедрой экономики и организации охотничьего хозяйства (2005-2016 гг.).
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