В Барнауле началась запись детей в строящуюся школу в квартале 2008

Предварительная запись детей в строящуюся школу, которая будет находиться в новом квартале Барнаула , началась.

Речь идет об образовательном объекте, который возводят на улице Сиреневая, 16 (квартал 2008).

Родители могут перевести своего ребенка в новую школу в 2018-2019 учебном году, оставив заявку здесь. Зачисление ребенка возможно только по личному заявлению родителей и будет проходить после сдачи объекта в эксплуатацию.

Справка:

Школа с бассейном в квартале 2008 рассчитана на 550 мест. На данный момент уже ведется строительство первого этажа. Ее возводят на федеральные средства — 300 млн рублей.