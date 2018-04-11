Ещё
В Барнауле началась запись детей в строящуюся школу в квартале 2008
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Барнауле началась запись детей в строящуюся школу в квартале 2008 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Предварительная запись детей в строящуюся школу, которая будет находиться в новом квартале Барнаула, началась.
Речь идет об образовательном объекте, который возводят на улице Сиреневая, 16 (квартал 2008).
Родители могут перевести своего ребенка в новую школу в 2018-2019 учебном году, оставив заявку здесь. Зачисление ребенка возможно только по личному заявлению родителей и будет проходить после сдачи объекта в эксплуатацию.
Справка:
Школа с бассейном в квартале 2008 рассчитана на 550 мест. На данный момент уже ведется строительство первого этажа. Ее возводят на федеральные средства — 300 млн рублей.
АиФ — Алтай: последние новости
На Алтае сотрудницу вуза обвинили в том, что она отдохнула за счет бюджета 20 огромных расписных яиц выставили в Барнауле к Пасхе Алтайский СК проверяет аварийную школу, в которой учатся дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления526
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей44
Небо над Сирией опустело318
Британия отказалась бомбить Сирию36
Украина арестовала еще одно российское судно842
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение