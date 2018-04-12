В Барнауле из одной школы в новом микрорайоне сделают две

Школу №132 г. Барнаула разделят на два самостоятельных образовательных учреждения. Сейчас она представляет собой два корпуса на ул. Балтийской.

Второй корпус, открытый осенью 2016 года, станет школой №134. В ней смогут учиться дети любого возраста.

Информацию подтвердила «Нашим новостям» Наталья Полосина, председатель комитета по образованию города Барнаула. По ее словам, разделение школ необходимо для упрощения процесса управления образовательным учреждением. Сейчас в школе №132 учится около 3000 детей. В будущем школу №134 планируют расширить.

Отметим, что некоторые родители выступили против реформирования. Они считают, что в новой школе будет дефицит педагогов, при этом вырастут расходы на администрацию. В самостоятельной школе появится директор, бухгалтерия и прочий персонал.