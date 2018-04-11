Прокурорская проверка подтвердила нарушение руководством школы № 1 требований безопасности

Прокуратурой города Вологды приняты меры прокурорского реагирования в связи с падением снега с крыши школы на подростка. После проведенной проверки выявлены нарушения в работе директора образовательного учреждения и его заместителя.

Напомним, 2 апреля с неэксплуатируемого здания школы № 1 на улице Зосимовской упал снег. В этот момент мимо проходил 10-летний школьник, который в результате схода снега получил серьезные травмы. Мальчика доставили в больницу, а Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

Проверку провела и прокуратура , которая также выявила нарушения в работе руководства образовательного учреждения. Согласно расследованию безопасность при эксплуатации здания не была обеспечена. В частности, директор школы, зная о скоплении снега и наледи на крыше, не направила своевременно заявку в обслуживающую организацию. Подобных запросов из первой школы в марте не поступало. При этом ранее руководство школы уже привлекалось к дисциплинарной ответственности за несвоевременную очистку крыши и элементов фасада здания школы от сосулек и снежных наростов. А в марте директор получила от управления образования города информационное письмо о незамедлительной организации работ по очистке крыш и установке ограждения.

По результатам акта прокурорского реагирования, директор образовательного учреждения, с которой впоследствии прекращен срочный трудовой договор, и заместитель директора по АХР привлечены к дисциплинарной ответственности.