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Прокурорская проверка подтвердила нарушение руководством школы № 1 требований безопасности
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Прокурорская проверка подтвердила нарушение руководством школы № 1 требований безопасности 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Прокуратурой города Вологды приняты меры прокурорского реагирования в связи с падением снега с крыши школы на подростка. После проведенной проверки выявлены нарушения в работе директора образовательного учреждения и его заместителя.
Напомним, 2 апреля с неэксплуатируемого здания школы № 1 на улице Зосимовской упал снег. В этот момент мимо проходил 10-летний школьник, который в результате схода снега получил серьезные травмы. Мальчика доставили в больницу, а Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.
Проверку провела и прокуратура, которая также выявила нарушения в работе руководства образовательного учреждения. Согласно расследованию безопасность при эксплуатации здания не была обеспечена. В частности, директор школы, зная о скоплении снега и наледи на крыше, не направила своевременно заявку в обслуживающую организацию. Подобных запросов из первой школы в марте не поступало. При этом ранее руководство школы уже привлекалось к дисциплинарной ответственности за несвоевременную очистку крыши и элементов фасада здания школы от сосулек и снежных наростов. А в марте директор получила от управления образования города информационное письмо о незамедлительной организации работ по очистке крыш и установке ограждения.
По результатам акта прокурорского реагирования, директор образовательного учреждения, с которой впоследствии прекращен срочный трудовой договор, и заместитель директора по АХР привлечены к дисциплинарной ответственности.
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