Ребенок по ошибке явился в школу с вибратором на ухе

Великобритании мальчик принял секс-игрушку за слуховой аппарат, надел ее и пришел в таком виде в школу. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Сотрудники школы заметили ошибку, когда ученики 8—10 лет пришли в школьную библиотеку. Ребенок считал странное устройство на своем ухе слуховым аппаратом, однако, присмотревшись, библиотекарь с ужасом поняла, что это вибратор для мужчин. Ассистент преподавателя, которая привела школьников, тоже догадалась о назначении предмета.

«Ее лицо было ярко-красным, — рассказывает сотрудница библиотеки. — Она едва сдерживалась, чтобы не захихикать. Я старалась говорить заинтересованно, а он явно даже не подозревал, что это в действительности такое».

Ассистент преподавателя воспользовалась замешательством, конфисковала секс-игрушку и отдала ее директору, который позвонил родителям мальчика и рассказал им о происшествии.