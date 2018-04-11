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Ребенок по ошибке явился в школу с вибратором на ухе
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Ребенок по ошибке явился в школу с вибратором на ухе 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании мальчик принял секс-игрушку за слуховой аппарат, надел ее и пришел в таком виде в школу. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Сотрудники школы заметили ошибку, когда ученики 8—10 лет пришли в школьную библиотеку. Ребенок считал странное устройство на своем ухе слуховым аппаратом, однако, присмотревшись, библиотекарь с ужасом поняла, что это вибратор для мужчин. Ассистент преподавателя, которая привела школьников, тоже догадалась о назначении предмета.
«Ее лицо было ярко-красным, — рассказывает сотрудница библиотеки. — Она едва сдерживалась, чтобы не захихикать. Я старалась говорить заинтересованно, а он явно даже не подозревал, что это в действительности такое».
Ассистент преподавателя воспользовалась замешательством, конфисковала секс-игрушку и отдала ее директору, который позвонил родителям мальчика и рассказал им о происшествии.
В 2017 году сообщалось, что правоохранительные органы заинтересовались видеороликом, в котором мать дает ребенку секс-игрушку вместо соски. Женщина утверждала, что следовала совету, полученному в поликлинике.
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