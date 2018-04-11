В российских вузах увеличат количество бюджетных мест

В 2018 году в российских вузах на девять тысяч увеличат количество бюджетных мест. Такие данные содержатся в отчете правительства за последние шесть лет, информирует РИА «Новости»

В итоге в 2018–2019 учебном году число бюджетных мест достигнет 514 тысяч. До этого было выделено 505 тысяч бюджетных мест. Таким образом охват высшим образованием в России составил примерно 57%.

По словам главы Минобрнауки Ольги Васильевой, в вузах станет больше мест по медицинским, педагогическим, инженерным и IT-специальностям.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор запретил Институту социально-экономического прогнозирования и моделирования и столичному Гуманитарному институту принимать студентов. Это связано с тем, что учебные заведения не исполняли необходимые предписания.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ