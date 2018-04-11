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В российских вузах увеличат количество бюджетных мест
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В российских вузах увеличат количество бюджетных мест 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В 2018 году в российских вузах на девять тысяч увеличат количество бюджетных мест. Такие данные содержатся в отчете правительства за последние шесть лет, информирует РИА «Новости».
В итоге в 2018–2019 учебном году число бюджетных мест достигнет 514 тысяч. До этого было выделено 505 тысяч бюджетных мест. Таким образом охват высшим образованием в России составил примерно 57%.
По словам главы Минобрнауки Ольги Васильевой, в вузах станет больше мест по медицинским, педагогическим, инженерным и IT-специальностям.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор запретил Институту социально-экономического прогнозирования и моделирования и столичному Гуманитарному институту принимать студентов. Это связано с тем, что учебные заведения не исполняли необходимые предписания.
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