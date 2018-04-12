Минобрнауки: качество приема в российские вузы повысилось в 2017 году

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Качество приема в российские вузы в 2017 году повысилось с учетом среднего балла зачисленных на бюджетное обучение очной формы, сообщается на сайте министерства образования и науки РФ в материалах по итогам работы ведомства за 2017 год.

"Повысилось качество приема: по итогам приемной кампании 2017 года средний балл ЕГЭ зачисленных на очную форму обучения на бюджет составил 68,2 балла, что на 1,6 балла выше, чем в 2016 году", — сказано в материале.