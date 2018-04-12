Ещё
Минобрнауки: качество приема в российские вузы повысилось в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобрнауки: качество приема в российские вузы повысилось в 2017 году 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Качество приема в российские вузы в 2017 году повысилось с учетом среднего балла зачисленных на бюджетное обучение очной формы, сообщается на сайте министерства образования и науки РФ в материалах по итогам работы ведомства за 2017 год.
"Повысилось качество приема: по итогам приемной кампании 2017 года средний балл ЕГЭ зачисленных на очную форму обучения на бюджет составил 68,2 балла, что на 1,6 балла выше, чем в 2016 году", — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки зафиксировало рост среднего балла ЕГЭ по физике, информатике, истории и обществознанию. Также говорилось об увеличении количества стобалльников: с 5136 человек в 2016 году до 5144 в 2017. В итоговом материале министерство отмечало, что 11 российских вузов вошли в сотню лучших по мировым рейтингам прошедшего года.
РИА Новости: последние новости
Минобрнауки готовит проект по доступности дошкольного образования МГУ, Минобрнауки и Роскосмос запускают конкурс проектов освоения Луны Одиннадцать российских вузов вошли в сотню лучших по мировым рейтингам
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии176
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство23
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»222
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса311
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию134
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение