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МГУ, Минобрнауки и Роскосмос запускают конкурс проектов освоения Луны
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МГУ, Минобрнауки и Роскосмос запускают конкурс проектов освоения Луны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В День космонавтики МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с министерством образования и науки РФ и госкорпорацией «Роскосмос» запускает конкурс проектов по освоению естественного спутника Земли «Луна: город первых».
"Двенадцатого апреля стартует Всероссийский конкурс научно-технических и творческих проектов «Луна: город первых». Конкурс организован в рамках VIII Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+» при поддержке государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», министерства образования и науки Российской Федерации и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова", — сообщает пресс-служба университета.
Конкурс продлится до 25 сентября 2018 года. Принять участие в нем могут школьники, студенты, аспиранты, сотрудники конструкторских и архитектурных бюро и даже дошкольники. Как сообщает пресс-служба, победитель получит возможность посетить космодром «Байконур».
Участникам конкурса предлагается изобразить свое видение первой комической лунной станции РФ. В числе допустимых форматов — рисунок с применением любой технологии, дизайн-проект, 3D-модель, концепт-проект. К участию в конкурсе принимаются работы по темам: «Проект лунной базы Российской Федерации», «Проект штурмового лагеря на лунной поверхности», «Проект транспортного космического средства», «Проект средств обеспечения исследовательских работ в космосе» и «Проект автоматизированной системы жизнеобеспечения людей в космосе».
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