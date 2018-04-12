МГУ, Минобрнауки и Роскосмос запускают конкурс проектов освоения Луны

"Двенадцатого апреля стартует Всероссийский конкурс научно-технических и творческих проектов «Луна: город первых». Конкурс организован в рамках VIII Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+» при поддержке государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», министерства образования и науки Российской Федерации и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова", — сообщает пресс-служба университета.

Конкурс продлится до 25 сентября 2018 года. Принять участие в нем могут школьники, студенты, аспиранты, сотрудники конструкторских и архитектурных бюро и даже дошкольники. Как сообщает пресс-служба, победитель получит возможность посетить космодром «Байконур».