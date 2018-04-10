Преподаватели поборются за звание учителя года 

Стали известны лауреаты регионального этапа конкурса «Учитель года —2018». Об этом 10 апреля сообщили в столичном Департаменте образования.
В финал московского этапа вышли 11 учителей столичных школ. Теперь им предстоит встретиться за круглым столом с руководителем Департамента образования Москвы Исааком Калиной в рамках третьей части конкурса «Разговор с министром».
Всего в региональном конкурсе «Учитель года» в этом году приняли участие 11 тысяч столичных педагогов. Они состязались в метапредметной олимпиаде «Московский учитель», затем педагоги представляли визитную карточку «Я — московский учитель», принимали участие в конкурсе «Просто о сложном» и писали эссе «Москва. Школа. 2025 год».
Третий, завершающий, этап состоится в конце апреля. По его итогам будет выбран один победитель, который и представит Москву на Всероссийском конкурсе «Учитель года». В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге.
Напомним, что в прошлом году преподаватель биологии московской школы № 171 Иван Смирнов вошел в пятерку претендентов на победу во Всероссийском этапе конкурса. Самое главное, по признанию Смирнова, в преподавании предмета — уйти от скучной подачи материала из учебников.