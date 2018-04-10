Преподаватели поборются за звание учителя года

Стали известны лауреаты регионального этапа конкурса «Учитель года —2018». Об этом 10 апреля сообщили в столичном Департаменте образования.

В финал московского этапа вышли 11 учителей столичных школ. Теперь им предстоит встретиться за круглым столом с руководителем Департамента образования Москвы Исааком Калиной в рамках третьей части конкурса «Разговор с министром».

Всего в региональном конкурсе «Учитель года» в этом году приняли участие 11 тысяч столичных педагогов. Они состязались в метапредметной олимпиаде «Московский учитель», затем педагоги представляли визитную карточку «Я — московский учитель», принимали участие в конкурсе «Просто о сложном» и писали эссе «Москва. Школа. 2025 год».

Третий, завершающий, этап состоится в конце апреля. По его итогам будет выбран один победитель, который и представит Москву на Всероссийском конкурсе «Учитель года». В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге