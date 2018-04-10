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Учитель физики талдомской школы победила в конкурсе «Педагогический дебют 2018»
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Учитель физики талдомской школы победила в конкурсе «Педагогический дебют 2018» 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Учитель физики школы №3 в Талдомском районе Московской области Евгения Родионова победила в номинации «Молодые учителя» всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2018», говорится в сообщении пресс-службы регионального Министерства образования.
Конкурс проводился при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийского профсоюза образования и Совета Федерации с целью развития потенциала и самореализации молодых педагогов России. Организаторами конкурса выступили комитет Госдумы по образованию и некоммерческое партнерство «Ассоциация лучших школ».
«Родионова Евгения Андреевна, учитель физики талдомской школы №3 победила в номинации «Молодые учителя» всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2018». Конкурс вдохновил подмосковного учителя на открытия в педагогике, подарил единомышленников и новый опыт. Талант, амбициозность, инновационные подходы в обучении и трудолюбие привели молодого педагога к победе. Впереди новые идеи, впечатления и победы», — отмечается в сообщении.
В заочном этапе конкурса приняли участие 110 учителей Подмосковья, во второй, очный этап, который прошел со 2 по 7 апреля, вышли 17 педагогов Московской области. Конкурсанты соревновались в следующих номинациях: молодые руководители дошкольных образовательных организаций; молодые педагоги дополнительного образования; молодые педагоги — психологи; молодые учителя; молодые управленцы; педагог-наставник.
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