Учитель физики талдомской школы победила в конкурсе «Педагогический дебют 2018»

Учитель физики школы №3 в Талдомском районе Московской области Евгения Родионова победила в номинации «Молодые учителя» всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2018», говорится в сообщении пресс-службы регионального Министерства образования

Конкурс проводился при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийского профсоюза образования и Совета Федерации с целью развития потенциала и самореализации молодых педагогов России . Организаторами конкурса выступили комитет Госдумы по образованию и некоммерческое партнерство «Ассоциация лучших школ».

«Родионова Евгения Андреевна, учитель физики талдомской школы №3 победила в номинации «Молодые учителя» всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2018». Конкурс вдохновил подмосковного учителя на открытия в педагогике, подарил единомышленников и новый опыт. Талант, амбициозность, инновационные подходы в обучении и трудолюбие привели молодого педагога к победе. Впереди новые идеи, впечатления и победы», — отмечается в сообщении.

В заочном этапе конкурса приняли участие 110 учителей Подмосковья, во второй, очный этап, который прошел со 2 по 7 апреля, вышли 17 педагогов Московской области. Конкурсанты соревновались в следующих номинациях: молодые руководители дошкольных образовательных организаций; молодые педагоги дополнительного образования; молодые педагоги — психологи; молодые учителя; молодые управленцы; педагог-наставник.