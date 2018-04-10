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Ученицы 47-й школы Калининграда победили в соревнованиях по настольному теннису
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Ученицы 47-й школы Калининграда победили в соревнованиях по настольному теннису 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области 9 апреля состоялись финальные соревнования по настольному теннису среди команд девушек городских школ.
В составе команды три человека. Результаты состязаний вошли в зачёт областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры».
Соревнования проводились по правилам вида спорта «Настольный теннис», утверждённым приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 года №1083, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 10 апреля 2018 года, в Минобразования Калининградской области.
Личные встречи проходили до двух побед. После трёх сыгранных одиночных встреч подводился итог командного матча. Рейтинг команд девушек городских школ Калининградской области в финальных соревнованиях по настольному теннису:
1 место — школа №47 Калининграда;
2 место — школа №25 Калининграда;
3 место –лицей №23 Калининграда;
4 место –гимназия г. Гурьевска;
5 место –школа №1 г. Светлого;
6 место –школа г. Зеленоградска;
7 место –гимназия №2 г. Черняховска;
8 место –школа г. Правдинска;
9 место –школа №1 г. Немана;
10 место –школа №28 Калининграда;
11 место –школа №3 г. Гусева;
12 место –лицей №18 Калининграда;
13 место –школа г. Нестерова;
14 место –школа г. Мамоново;
15-16 место –школа г. Озёрска;
15-16 место –школа г. Багратионовска;
17 место –школа №12 Калининграда;
18 место — школа №2 г. Гвардейска;
19 место — школа г. Пионерского.
Комплексная детско-юношеская спортивная школа министерства образования Калининградской области наградила победителя и призёров соревнований кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.
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