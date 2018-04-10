Ученицы 47-й школы Калининграда победили в соревнованиях по настольному теннису

Мой Калининград . В Калининградской области 9 апреля состоялись финальные соревнования по настольному теннису среди команд девушек городских школ.

В составе команды три человека. Результаты состязаний вошли в зачёт областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры».

Соревнования проводились по правилам вида спорта «Настольный теннис», утверждённым приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 года №1083, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 10 апреля 2018 года, в Минобразования Калининградской области.

Личные встречи проходили до двух побед. После трёх сыгранных одиночных встреч подводился итог командного матча. Рейтинг команд девушек городских школ Калининградской области в финальных соревнованиях по настольному теннису:

1 место — школа №47 Калининграда;

2 место — школа №25 Калининграда;

3 место –лицей №23 Калининграда;

4 место –гимназия г. Гурьевска;

5 место –школа №1 г. Светлого;

10 место –школа №28 Калининграда;

12 место –лицей №18 Калининграда;

15-16 место –школа г. Озёрска;

17 место –школа №12 Калининграда;

Комплексная детско-юношеская спортивная школа министерства образования Калининградской области наградила победителя и призёров соревнований кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.