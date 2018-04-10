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Шведская школа запретила ученикам делать домашние задания
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Шведская школа запретила ученикам делать домашние задания 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Общеобразовательная школа шведского города Буден временно запретила домашние задания, проверочные работы и экзамены, объясняя это заботой о здоровье учеников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Запрет является временным и будет действовать в течение апреля. Он распространяется только на учащихся с седьмого по девятые классы.
Это решение педагогический состав принял по итогам исследований, которые доказали, что проверка знаний вызывает у учеников стресс. А он, в свою очередь, приводит к проблемам со здоровьем и плохому самочувствию.
В случае, если эта мера будет эффективной, руководство школы планирует добиться отмены домашних заданий, контрольных и экзаменов на постоянной основе уже с 2019 года. Проверка знаний будет осуществляться прямо на уроках, во время проведения занятий.
Споры о вреде и пользе существующей системы образования ведутся в Швеции не первый год. Этот случай уникален тем, что причиной отмены проверочных испытаний послужила забота о здоровье школьников.
В британской элитной школе Uppingham в Ратленде, где обучение стоит 36 тысяч фунтов в год (около трех миллионов рублей), мальчикам разрешили носить юбки. Директор школы Ричард Мэлони хочет, «чтобы ученики самовыражались и не чувствовали себя ущемленными».
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