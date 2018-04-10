Шведская школа запретила ученикам делать домашние задания

Общеобразовательная школа шведского города Буден временно запретила домашние задания, проверочные работы и экзамены, объясняя это заботой о здоровье учеников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Запрет является временным и будет действовать в течение апреля. Он распространяется только на учащихся с седьмого по девятые классы.

Это решение педагогический состав принял по итогам исследований, которые доказали, что проверка знаний вызывает у учеников стресс. А он, в свою очередь, приводит к проблемам со здоровьем и плохому самочувствию.

В случае, если эта мера будет эффективной, руководство школы планирует добиться отмены домашних заданий, контрольных и экзаменов на постоянной основе уже с 2019 года. Проверка знаний будет осуществляться прямо на уроках, во время проведения занятий.

Споры о вреде и пользе существующей системы образования ведутся в Швеции не первый год. Этот случай уникален тем, что причиной отмены проверочных испытаний послужила забота о здоровье школьников.

В британской элитной школе Uppingham в Ратленде, где обучение стоит 36 тысяч фунтов в год (около трех миллионов рублей), мальчикам разрешили носить юбки. Директор школы Ричард Мэлони хочет, «чтобы ученики самовыражались и не чувствовали себя ущемленными».