Шведская школа запретила ученикам делать домашнее задание

Общеобразовательная школа шведского города Буден временно запретила домашнее задание, проверочные работы и экзамены, объясняя это заботой о здоровье учеников, сообщает телеканал «360».

Запрет является временным и будет действовать в течение апреля. Он распространяется только на учащихся с седьмого по девятые классы.

Это решение педагогический состав принял по итогам исследований, которые доказали, что проверка знаний вызывает у учеников стресс. А он, в свою очередь, приводит к проблемам со здоровьем и плохому самочувствию.

В случае, если эта мера будет эффективной, руководство школы планирует добиться отмены домашних заданий, контрольных и экзаменов на постоянной основе уже с 2019 года. Проверка знаний будет осуществляться прямо на уроках, во время проведения занятий.