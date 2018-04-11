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Шведская школа запретила ученикам делать домашнее задание
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Шведская школа запретила ученикам делать домашнее задание 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Общеобразовательная школа шведского города Буден временно запретила домашнее задание, проверочные работы и экзамены, объясняя это заботой о здоровье учеников, сообщает телеканал «360».
Запрет является временным и будет действовать в течение апреля. Он распространяется только на учащихся с седьмого по девятые классы.
Это решение педагогический состав принял по итогам исследований, которые доказали, что проверка знаний вызывает у учеников стресс. А он, в свою очередь, приводит к проблемам со здоровьем и плохому самочувствию.
В случае, если эта мера будет эффективной, руководство школы планирует добиться отмены домашних заданий, контрольных и экзаменов на постоянной основе уже с 2019 года. Проверка знаний будет осуществляться прямо на уроках, во время проведения занятий.
Споры о вреде и пользе существующей системы образования ведутся в Швеции не первый год. Этот случай уникален тем, что причиной отмены проверочных испытаний послужила забота о здоровье школьников.
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