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Школьники отравились газом под Пензой
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Школьники отравились газом под Пензой 

Авторадио 1 час назад
Шестеро школьников оказались в больнице из-за отравления газом в поселке под Пензой. Об этом сообщает «Интерфакс». Пострадавших доставили прямо с уроков. Что именно произошло, пока не сообщается. По данным источника агентства, в этот день в подвале школы проводились работы по откачке воды с помощью мотопомпы. Отработанный газ заполнил помещение подвала. Возможно, это и стало причиной ухудшения самочувствия детей», — сказал собеседник «Интерфакса». Остальных учеников школы — это 214 человек — медики осмотрят на дому.
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