Школьники отравились газом под Пензой 

Шестеро школьников оказались в больнице из-за отравления газом в поселке под Пензой. Об этом сообщает «Интерфакс». Пострадавших доставили прямо с уроков. Что именно произошло, пока не сообщается. По данным источника агентства, в этот день в подвале школы проводились работы по откачке воды с помощью мотопомпы. Отработанный газ заполнил помещение подвала. Возможно, это и стало причиной ухудшения самочувствия детей», — сказал собеседник «Интерфакса». Остальных учеников школы — это 214 человек — медики осмотрят на дому.