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Ученики школы №1252 Сокола поучаствовали в марафоне по наладке 3D-принтеров
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Ученики школы №1252 Сокола поучаствовали в марафоне по наладке 3D-принтеров 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Юные жители Сокола, обучающиеся в школе №1252 имени Сервантеса, приняли участие в WEC Global 3D-Makerthon — марафоне по сборке и наладке 3D-принтеров и сканеров.
— За годы своего существования школа ощутимо расширила список добрых традиций — одной из них стало регулярное участие детей в мероприятиях, проводимых Школой новых технологий. Для большинства ребят этот марафон стал дебютом в инженерных играх, которые позволили им применить на практике знания, полученные в школьном кружке 3D-прототипирования, — поделились в администрации школы.
Напомним, воспитанники школы имени Сервантеса ранее стали победителями конкурса «3D БУМ», финал которого состоялся при поддержке Школы новых технологий, а также Департаментов образования и информационных технологий города Москвы. (ео)
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