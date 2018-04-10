Ученики школы №1252 Сокола поучаствовали в марафоне по наладке 3D-принтеров

Юные жители Сокола, обучающиеся в школе №1252 имени Сервантеса, приняли участие в WEC Global 3D-Makerthon — марафоне по сборке и наладке 3D-принтеров и сканеров.

— За годы своего существования школа ощутимо расширила список добрых традиций — одной из них стало регулярное участие детей в мероприятиях, проводимых Школой новых технологий. Для большинства ребят этот марафон стал дебютом в инженерных играх, которые позволили им применить на практике знания, полученные в школьном кружке 3D-прототипирования, — поделились в администрации школы.