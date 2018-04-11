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Полигоны для подготовки горняков созданы в Мурманском арктическом университете
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Полигоны для подготовки горняков созданы в Мурманском арктическом университете 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ГТРК "Мурман"
МУРМАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Филиал Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) в Кировске (Мурманская область) при поддержке комбината «Апатит» создал современные учебные лаборатории и полигоны для подготовки будущих горняков. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.
"При поддержке комбината «Апатит» в кировском филиале Мурманского арктического государственного университета созданы новые высокотехнологичные учебные лаборатории и полигоны", — говорится в сообщении.
В 2017 году между филиалом МАГУ в Кировске и кировским филиалом «Апатита» была подписана комплексная программа взаимодействия, направленная на подготовку квалифицированных специалистов с учетом запросов предприятия. Программа рассчитана на 2017-2020 годы. В рамках программы «Апатит» направляет средства на модернизацию материально-технической базы образовательного процесса. В результате были созданы лаборатория вентиляции и кондиционирования, которая позволяет студентам на практике изучать процессы газодинамики, гидравлики, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, учебный полигон горных выработок и горного оборудования, где студенты изучают устройства и принципы действия горнопроходческих машин различного назначения и технологические процессы на руднике, и другие лаборатории.
Филиал МАГУ в Кировске создан в 2016 году на базе Хибинского технического колледжа. В филиале обучаются свыше 400 студентов по восьми специальностям среднего профессионального образования, большей частью связанных с горной промышленностью. Практику студенты проходят в кировском филиале «Апатиты». Также заключены договоры с 32 другими предприятиями и организациями региона.
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