Проект школьника из Сокола покорил жюри городского фестиваля

Ученики школы №1384 имени Леманского стали победителями Московского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо».

— Работы учеников 3 «Б» класса нашей школы вызвали неподдельный интерес у жюри и участников не только оригинальностью идеи, но и своеобразием исполнения. Любава Бакова представила работу «Эхо Древней Руси — гусли звончатые», а Дмитрий Кафтанников — проект «Универсальная колония-поселение для освоения других планет», — поделились в администрации школы.

Выступление Дмитрия особенно заинтересовало жюри и участников. Модель, разработанная учеником для освоения других планет, мобильна и выдерживает все катаклизмы космического пространства. (ео)