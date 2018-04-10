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Проект школьника из Сокола покорил жюри городского фестиваля
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Проект школьника из Сокола покорил жюри городского фестиваля 

Управа района Сокол города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Ученики школы №1384 имени Леманского стали победителями Московского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо».
— Работы учеников 3 «Б» класса нашей школы вызвали неподдельный интерес у жюри и участников не только оригинальностью идеи, но и своеобразием исполнения. Любава Бакова представила работу «Эхо Древней Руси — гусли звончатые», а Дмитрий Кафтанников — проект «Универсальная колония-поселение для освоения других планет», — поделились в администрации школы.
Выступление Дмитрия особенно заинтересовало жюри и участников. Модель, разработанная учеником для освоения других планет, мобильна и выдерживает все катаклизмы космического пространства. (ео)
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