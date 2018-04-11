Ещё
На родительском форуме воронежцы обсудят проблему безопасности детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На родительском форуме воронежцы обсудят проблему безопасности детей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
21 апреля в 10:00 в Воронежском институте высоких технологий (ул. Ленина, 73а) пройдет родительский форум.
Темой IV форума станет «Ответственность за воспитание ребенка: семья, школа, общество». На встречу приглашаются родители, специалисты в области образования и воспитания школьников, а также представители органов власти.
На Воронежском родительском форуме обсудят безопасность детей в социуме, их мотивацию к обучению, профориентацию, формирование системы ценностей, уверенность в себе, зависимость от гаджетов, а также тему семейного образования. Помимо этого гостям встречи расскажут, как любить ребенка.
Подробности и регистрация на форум по ссылке.
АиФ: последние новости
В Китае откроется филиал подготовительного отделения БГТУ им. В.Г. Шухова Железногорские кадеты заняли первого место на Всероссийском кадетском сборе PR-служба БГТУ стала победителем конкурса «Пресс-служба вуза РФ-2018»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства112
200 человек погибли при падении самолета в Алжире37
Россия пригрозила сбивать ракеты США860
Украина начала операцию «Граница-2018»37
Рубль продолжил безустанное падение368
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение