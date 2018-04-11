На родительском форуме воронежцы обсудят проблему безопасности детей

21 апреля в 10:00 в Воронежском институте высоких технологий (ул. Ленина, 73а) пройдет родительский форум.

Темой IV форума станет «Ответственность за воспитание ребенка: семья, школа, общество». На встречу приглашаются родители, специалисты в области образования и воспитания школьников, а также представители органов власти.

На Воронежском родительском форуме обсудят безопасность детей в социуме, их мотивацию к обучению, профориентацию, формирование системы ценностей, уверенность в себе, зависимость от гаджетов, а также тему семейного образования. Помимо этого гостям встречи расскажут, как любить ребенка.

Подробности и регистрация на форум по ссылке.