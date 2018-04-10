Ученикам школы №1095 рассказали о ПДД

Занятия по правилам дорожного движения в салоне автобуса-тренажера прошли в начале апреля в школе № 1095. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«С помощью оборудованной в автобусе мультимедийной системы ребятам были продемонстрированы последствия несоблюдения пешеходами и пассажирами ПДД. Автобус представляет собой высокотехнологичный передвижной класс, где в наглядной форме детям младшего и среднего школьного возраста рассказывают о правилах дорожного движения», — говорится в сообщении.

По словам педагогов, обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно -транспортного травматизма является одной из наиболее насущных, требующих безотлагательного решения, задач. В связи с этим, большое значение приобретает изучение в школах правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге. (ео)