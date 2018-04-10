В Токсово определят победителей фестиваля «Светлое Христово Воскресение»

13 апреля в поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области состоится финал областного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Светлое Христово Воскресение», посвященного празднику Пасхе.

В финале конкурса выступят победители отборочных этапов, занявшие три первых призовых места. По итогам жюри определит победителей среди авторов художественных работ — рисунков на пасхальную тему, а также в номинациях «Вокальное творчество» и «Инструментальное исполнительство».

Напомним, что участниками конкурса является юные исполнители от 10 до 18 лет из всех районов области (учащиеся средних школ, учреждений дополнительного образования, детских музыкальных школ и школ искусств, а также воскресных школ при храмах).

Финальным аккордом фестиваля станет концерт лауреата международных конкурсов Алены Биккуловой

Начало в 13:00 в Соборе святого Архистратига Божия Михаила на улице Лыжной, 16.