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«Российский учебник» подвел промежуточный итог апробации учебников по истории
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«Российский учебник» подвел промежуточный итог апробации учебников по истории 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Специалисты корпорации «Российский учебник» подвели промежуточный итог этапа апробации новых учебных пособий, которой проходил в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила главный методист корпорации по истории и обществознанию Светлана Гонтарь.
"Сегодня у нас день был посвящен учебникам, которые у нас находятся на апробации. Это учебники по истории России под редакцией академика Тишкова и учебники по обществознанию Кравченко. Сегодня были подведены промежуточные итоги апробации в Санкт-Петербурге", — пояснила Гонтарь.
Она отметила, что в ходе конференции «Общественно-научные дисциплины: трудные вопросы содержания и преподавания в цифровую эпоху», проходящей в эти дни в Петербурге, учителя провели открытые уроки с использованием экспериментальных учебников.
Также педагоги смогли встретиться с авторами учебных пособий и задать свои вопросы. Представители корпорации же, в свою очередь, собрали отзывы учителей.
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