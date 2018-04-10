«Российский учебник» подвел промежуточный итог апробации учебников по истории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 10 апреля. / ТАСС /. Специалисты корпорации «Российский учебник» подвели промежуточный итог этапа апробации новых учебных пособий, которой проходил в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила главный методист корпорации по истории и обществознанию Светлана Гонтарь.

"Сегодня у нас день был посвящен учебникам, которые у нас находятся на апробации. Это учебники по истории России под редакцией академика Тишкова и учебники по обществознанию Кравченко. Сегодня были подведены промежуточные итоги апробации в Санкт-Петербурге", — пояснила Гонтарь.

Она отметила, что в ходе конференции «Общественно-научные дисциплины: трудные вопросы содержания и преподавания в цифровую эпоху», проходящей в эти дни в Петербурге, учителя провели открытые уроки с использованием экспериментальных учебников.

Также педагоги смогли встретиться с авторами учебных пособий и задать свои вопросы. Представители корпорации же, в свою очередь, собрали отзывы учителей.