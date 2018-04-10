Мастер‐классы по чтению прошли в Одинцове

Мастер‐классы по чтению для преподавателей и библиотекарей со всей России прошли в одинцовском кампусе МГИМО

Организатор таких

мастер-классов

— Русская ассоциация чтения. В одинцовском кампусе МГИМО собрались педагоги, специалисты в сфере научных исследований, в области психологии и коррекционной педагогики. Также важная часть лекций отводится и работе библиотек.

В век цифровых технологий важно не только научить детей читать, но и правильно фильтровать и запоминать информацию. Ведь тексты, которые они смотрят в интернете, зачастую написаны не литературным русским языком, а жаргонизмами и сокращенными фразами.

Мастер-классы

шли 2 дня, после чего все педагоги разъехались по своим школам. И теперь будут прививать ученикам не только любовь к чтению, но и правильные навыки усвоения материала.