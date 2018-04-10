Дошколята из Коптева стали участниками познавательной квест-игры «Пятый элемент»

Квест-игра «Пятый элемент» прошла 4 апреля у самых маленьких воспитанников школы №1576 района Коптево. Подробности сообщили организаторы.

— Дети по своей природе — пытливые исследователи окружающего мира, — отметили в администрации школы. — Помочь разжечь огонек любознательности, подтолкнуть к самостоятельному получению знаний и новых впечатлений — задача взрослых. Существенную роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность, протекающая в форме экспериментальных действий.

Как сообщил представитель школы, квест вызвал неподдельный интерес, участники, кроме того, получили навыки работы в команде. (ео)