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Меры профилактики инфекционных заболеваний обсудили в одной из школ Тимирязевского
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Меры профилактики инфекционных заболеваний обсудили в одной из школ Тимирязевского 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В расположенной в Тимирязевском районе школе № 1213 прошло информационно-коммуникационное мероприятие в рамках проекта «Здоровая столица». Основной темой обсуждения стала профилактика инфекционных заболеваний. Об этом рассказали в администрации школы.
— Перед учителями выступили высококвалифицированные врачи профилактических отделений поликлиник, которые поделились информацией о способах снижения рисков развития инфекционных заболеваний, рассказали о методах диагностики, — отметил сотрудник администрации.
Ознакомиться с информационными материалами проекта «Здоровая столица» можно на сайте http://www.niioz.ru/zdorovaya-stolica/#. (мю)
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