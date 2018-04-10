Меры профилактики инфекционных заболеваний обсудили в одной из школ Тимирязевского

В расположенной в Тимирязевском районе школе № 1213 прошло информационно-коммуникационное мероприятие в рамках проекта «Здоровая столица». Основной темой обсуждения стала профилактика инфекционных заболеваний. Об этом рассказали в администрации школы.

— Перед учителями выступили высококвалифицированные врачи профилактических отделений поликлиник, которые поделились информацией о способах снижения рисков развития инфекционных заболеваний, рассказали о методах диагностики, — отметил сотрудник администрации.

Ознакомиться с информационными материалами проекта «Здоровая столица» можно на сайте http://www.niioz.ru/zdorovaya-stolica/#. (мю)