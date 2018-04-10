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Детский хор «Аврора» выступит в музыкальной школе на Гончарова
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Детский хор «Аврора» выступит в музыкальной школе на Гончарова 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Очередное мероприятие в рамках Открытого московского музыкального фестиваля детского творчества «Музыкальная среда» состоится в помещении детской музыкальной школы № 66 на Гончарова. Перед гостями выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат гранта мэра Москвы детский хор «Аврора». Всех желающих ждут 11 апреля.
— Детский хор «Аврора» — это старший хор детской музыкальной школы имени Крайнева. Юные солисты хора исполнят произведения русских и зарубежных композиторов, а также американские спиричуэлы, — сообщили в администрации школы.
Начало в 17.30. Напомним, детская музыкальная школа № 66 находится по адресу: ул. Гончарова, д. 15А. Вход свободный. (то)
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