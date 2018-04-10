Детский хор «Аврора» выступит в музыкальной школе на Гончарова

Очередное мероприятие в рамках Открытого московского музыкального фестиваля детского творчества «Музыкальная среда» состоится в помещении детской музыкальной школы № 66 на Гончарова. Перед гостями выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат гранта мэра Москвы детский хор «Аврора». Всех желающих ждут 11 апреля.

— Детский хор «Аврора» — это старший хор детской музыкальной школы имени Крайнева. Юные солисты хора исполнят произведения русских и зарубежных композиторов, а также американские спиричуэлы, — сообщили в администрации школы.

Начало в 17.30. Напомним, детская музыкальная школа № 66 находится по адресу: ул. Гончарова, д. 15А. Вход свободный. (то)