Член ЦИК предложил учить в вузах специалистов по электоральной дипломатии

"Я думаю, по итогам проведенной кампании мы можем говорить о том, что Россия является одним из мировых электоральных лидеров. Россия одновременно выступает идеологом, спонсором и правоприменителем норм и принципов такого института международных отношений, как электоральная дипломатия", — сказал Лихачев, слова которого приводятся на сайте ЦИК РФ.

По его словам, нужно готовить специалистов по этому направлению и вносить коррективы в подготовку специалистов по внешним отношениям. Он добавил, что в науке международных отношений должно появиться соответствующее направление — «электоральная дипломатия». По его мнению, такую специальность необходимо ввести в программу обучения международников.