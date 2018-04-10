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Член ЦИК предложил учить в вузах специалистов по электоральной дипломатии
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Член ЦИК предложил учить в вузах специалистов по электоральной дипломатии 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Член ЦИК России Василий Лихачев предложил разработать программу обучения по специальности «электоральная дипломатия», с таким предложением он выступил перед студентами, аспирантами, преподавателями МГИМО.
"Я думаю, по итогам проведенной кампании мы можем говорить о том, что Россия является одним из мировых электоральных лидеров. Россия одновременно выступает идеологом, спонсором и правоприменителем норм и принципов такого института международных отношений, как электоральная дипломатия", — сказал Лихачев, слова которого приводятся на сайте ЦИК РФ.
По его словам, нужно готовить специалистов по этому направлению и вносить коррективы в подготовку специалистов по внешним отношениям. Он добавил, что в науке международных отношений должно появиться соответствующее направление — «электоральная дипломатия». По его мнению, такую специальность необходимо ввести в программу обучения международников.
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