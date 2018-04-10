Редактор телеканала «Московский образовательный» проведет в Щербинке «Тотальный диктант»

Главный редактор телеканала «Московский образовательный» Марина Меркулова . Фото: официальный сайт школы №2117

Акция по проверке грамотности пройдет 14 апреля на нескольких площадках городского округа Щербинка.

Ежегодно к прочтению текстов на данных мероприятиях привлекаются медийные персоны. На образовательной площадке «Школа №2117» диктант проведет член Международной Академии телевидения и радио, член Международного Союза журналистов и главный редактор телеканала «Московский образовательный» Марина Меркулова.

Для того, чтобы принять участие в «Тотальном диктанте», необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции. После мероприятия там будут доступны результаты.

Марина Меркулова прочитает текст в здании школы по адресу: улица 40 лет Октября, дом №5/1. Начало мероприятия запланировано на 14:00.