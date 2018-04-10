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Редактор телеканала «Московский образовательный» проведет в Щербинке «Тотальный диктант»
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Редактор телеканала «Московский образовательный» проведет в Щербинке «Тотальный диктант» 

Администрация городского округа Щербинка 25 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Главный редактор телеканала «Московский образовательный» Марина Меркулова. Фото: официальный сайт школы №2117
Акция по проверке грамотности пройдет 14 апреля на нескольких площадках городского округа Щербинка.
Ежегодно к прочтению текстов на данных мероприятиях привлекаются медийные персоны. На образовательной площадке «Школа №2117» диктант проведет член Международной Академии телевидения и радио, член Международного Союза журналистов и главный редактор телеканала «Московский образовательный» Марина Меркулова.
Для того, чтобы принять участие в «Тотальном диктанте», необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции. После мероприятия там будут доступны результаты.
Марина Меркулова прочитает текст в здании школы по адресу: улица 40 лет Октября, дом №5/1. Начало мероприятия запланировано на 14:00.
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