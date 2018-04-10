Ещё
В Митине 14 апреля будут работать три площадки «Тотального диктанта»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявили штормовое предупреждение
В Москве объявили штормовое предупреждение

В Митине 14 апреля будут работать три площадки «Тотального диктанта» 

Управа района Митино 30 минут назад
Фото: Управа района Митино
Школа № 1564 по адресу: ул. Генерала Белобородова, д. 22, школа № 1538 по адресу: Пятницкое шоссе, д. 16, корп. 5 и Культурный центр «Митино» по адресу: ул. Митинская, д. 31, корп. 1 станут площадками для проведения «Тотального диктанта-2018». Экзамен по русскому языку пройдет 14 апреля в 14.00. Для участия всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru.
В этом году автором текста для диктанта стала известная писательница Гузель Яхина, лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». Тексты, написанные ею для диктанта, войдут в новый роман «Дети мои».
Напомним, первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году в Новосибирском государственном университете. Это общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. (ср)
Управа района Митино: последние новости
Собянин: Стоимость проезда в коммерческих автобусах снизилась в среднем на 35% Новая школа откроется 1 сентября в Митине Глава управы района Митино Валентина Воробьева встретилась с жителями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне302
Эрдоган раскритиковал Лаврова61
Меркель анонсировала встречу без России328
Путин рассказал о разработке уникального оружия186
Найден позитив от ослабления рубля196
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение