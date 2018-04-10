В Митине 14 апреля будут работать три площадки «Тотального диктанта»

Школа № 1564 по адресу: ул. Генерала Белобородова, д. 22, школа № 1538 по адресу: Пятницкое шоссе, д. 16, корп. 5 и Культурный центр «Митино» по адресу: ул. Митинская, д. 31, корп. 1 станут площадками для проведения «Тотального диктанта-2018». Экзамен по русскому языку пройдет 14 апреля в 14.00. Для участия всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru.

В этом году автором текста для диктанта стала известная писательница Гузель Яхина , лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». Тексты, написанные ею для диктанта, войдут в новый роман «Дети мои».

Напомним, первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году в Новосибирском государственном университете. Это общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. (ср)